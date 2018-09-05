05 Сентября 2018
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Дальше без кадра Тунгусова. Озвучен шорт-лист претендентов на пост главы Екатеринбурга

Сегодня члены комиссии по определению кандидатуры на должность главы Екатеринбурга определили шорт-лист кандидатов, которые будут предложены депутатам гордумы нового созыва. Все шесть членов единогласно проголосовали за Надежду Абкумову, Александра Высокинского и Виктора Маслакова, хотя в думу, согласно положению о конкурсной комиссии, будут представлены все 19 кандидатов (к сегодняшнему дню двое взяли самоотвод и один претендент был не допущен к финалу), передает корреспондент Накануне.RU

Как и предполагало Накануне.RU, комиссия отказала в рекомендации вице-мэру Екатеринбурга Алексею Кожемяко, который считается ставленником бывшего "серого кардинала" мэрии, а ныне вице-губернатора Владимира Тунгусова. Кожемяко набрал лишь два голоса.

Завтра решение комиссии представят гордуме, предполагается, что 25 сентября депутаты седьмого созыва не первом заседании займутся, в том числе, выборами мэра.

Как пояснил руководитель конкурсной группы, председатель облизбиркома Валерий Чайников, за каждого из трех фаворитов дума будет голосовать отдельно. Если никто из первой "тройки" не наберет необходимого числа голосов, будет объявлен новый конкурс с новыми участниками.

Однако после выбытия Кожемяко, политологи считают фаворитом Александра Высокинского, также в свое время трудившегося в мэрии, а в последнее время работавшего в областной команде в статусе заместителя губернатора и продвигавшего такие проекты, как "Большой Екатеринбург" и "ЭКСПО-2025".


Теги: выборы, глава города, комиссия



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Дальше без кадра Тунгусова. Озвучен шорт-лист претендентов на пост главы Екатеринбурга

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