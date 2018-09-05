Владислав Пинаев наградил победителей конкурса "Цветущий ТОС"

В Нижнем Тагиле определили самые благоустроенные ТОСы. Временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев наградил победителей восьмого городского конкурса "Цветущий ТОС", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии муниципалитета.

В этом году за звание лучшего боролись 27 ТОСов Нижнего Тагила и присоединенных сельских территорий. Комиссия выбирала победителя по нескольким основным показателям: озеленение и цветочное оформление территорий, количество обустроенных зон отдыха, внешний вид фасадов домовладений, проектная деятельность организаций, общественная значимость и работа со СМИ. Дополнительные баллы могла принести и благотворительная деятельность.

По итогам соревнования победителем конкурса признан ТОС "Пограничный". ТОС стал лидером народного голосования и включен в перечень первоочередных объектов для обновления в 2019 году.

Пинаев поблагодарил всех горожан, которые приняли участие в конкурсе, за труд и инициативность в решении важных задач развития Нижнего Тагила.