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Владислав Пинаев наградил победителей конкурса "Цветущий ТОС"

В Нижнем Тагиле определили самые благоустроенные ТОСы. Временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев наградил победителей восьмого городского конкурса "Цветущий ТОС", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии муниципалитета.

В этом году за звание лучшего боролись 27 ТОСов Нижнего Тагила и присоединенных сельских территорий. Комиссия выбирала победителя по нескольким основным показателям: озеленение и цветочное оформление территорий, количество обустроенных зон отдыха, внешний вид фасадов домовладений, проектная деятельность организаций, общественная значимость и работа со СМИ. Дополнительные баллы могла принести и благотворительная деятельность.

победители конкурса "Цветущий ТОС" в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: мэрия Нижнего Тагила

По итогам соревнования победителем конкурса признан ТОС "Пограничный". ТОС стал лидером народного голосования и включен в перечень первоочередных объектов для обновления в 2019 году.

победители конкурса "Цветущий ТОС" в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: мэрия Нижнего Тагила

Пинаев поблагодарил всех горожан, которые приняли участие в конкурсе, за труд и инициативность в решении важных задач развития Нижнего Тагила.

победители конкурса "Цветущий ТОС" в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: мэрия Нижнего Тагила


Теги: Владислав Пинаев, конкурс, Цветущий ТОС



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Владислав Пинаев наградил победителей конкурса "Цветущий ТОС"

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