Запас на зиму. Свердловчане уберут урожай до конца октября

На Среднем Урале в разгаре уборочная кампания. Из-за затяжной холодной весны созревание культур произошло в среднем на две недели позже срока, соответственно, и уборка зерновых, и кормозаготовка начались на 10–14 дней позднее обычного. Тем не менее, аграрии надеются снять с уральской нивы хороший урожай, а также создать надежный запас кормов.

Так, в Каменском районе на начало сентября зерновые и зернобобовые убраны на площади три тысячи гектаров, урожайность составляет 25 центнеров с гектара. При этом начальник районного управления агропромышленного комплекса и продовольствия Владимир Диденко уверен, что когда земледельцы приступят к уборке более зрелых поздних хлебов, урожайность будет значительно выше.

В агрофирме «Травянское» начали убирать картофель, раннюю капусту и свеклу, вывели в поле картофелеуборочные комбайны и овощеводы сельхозпредприятия «Родина».

Продолжается в районе и кормозаготовительная кампания, на сегодняшний день в хозяйствах запасено около 23 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота. Довести до плановых объемов в 27 кормовых единиц заготовителям поможет набирающая молочную спелость кукуруза и хороший травостой.

С учетом прошлогодних запасов этого количества достаточно для сытной зимовки скота, считает руководитель районного сельхозуправления.



В целом по области заготовка кормов близка к завершению. По данным регионального министерства агропромышленного комплекса и продовольствия, на 4 сентября заготовлено 25,02 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота (83% к плану), в том числе сена — 193,8 тысячи тонн (90,8%), сенажа — 869 тысяч тонн (98,2%), силоса — 359,5 тысячи тонн (46,1%).

Отставание по темпам заготовки кормов по сравнению с 2017 годом сокращается и на сегодняшний день составляет 5–7 дней. Наиболее организованно заготовка кормов проводится в пригородных предприятиях агропромышленного комплекса Свердловской области, хозяйствах Шалинского, Талицкого, Верхотурского и Туринского районов.

При заготовке кормов широко применяются современные технологии: укрытие кормов пленкой, использование консервантов и микробиологических заквасок, которые при правильном применении позволяют сохранить в кормах до 90% питательных веществ.

Убрана пятая часть зерновых культур

К уборке зернобобовых и зернобобовых культур аграрии области приступили в третьей декаде августа. На 4 сентября урожай убран с площади 63,6 тысячи гектаров (19,1% всех площадей). Бункерный вес зерна составил 148,3 тысячи тонн при средней урожайности 23,3 центнера с гектара.

На аналогичную дату в 2017 году зерновые были убраны с площади 138,1 тысячи гектаров (39,8% всех площадей), урожайность составляла 27,3 центнера.

Специалисты Минсельхоза опасаются, что при сложившихся условиях вегетации растений в нынешнем году высока вероятность неполного созревания зерновых культур и получения некачественных семян.

Оценивая организацию уборочных работ, в ведомстве отмечают высокий технологический уровень сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах Богдановичского, Каменского, Верхотурского, Талицкого и Красноуфимского управлений АПК. В то же время отставание по темпам уборки зерновых наблюдается в хозяйствах Байкаловского, Пригородного, Туринского и Артинского управлений.

Все уборочные работы, связанные с заготовкой кормов и уборкой зерновых и зернобобовых культур, планируется завершить к концу октября, сообщили в министерстве.В 2018 году площадь уборки зерновых и зернобобовых культур в Свердловской области составляет 345,4 тысячи гектаров, в том числе озимых культур — 8,1 тысячи гектаров.