05 Сентября 2018
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происшествия Тюменская область

Рабочий, пострадавший на Антипинском НПЗ остается в реанимации, у него обожжено 20% тела

Следователи начали проверку обстоятельств аварии на Антипинском НПЗ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.
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Выясняются все подробности происшествия. Пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина рассказала Накануне.RU, что пострадавший остается в реанимации, у него обожжены 20% тела.

Напомним, 3 сентября на территории одной из производственных площадок в результате разгерметизации трубопровода произошло возгорание топливного газа. Прибытие пожарных заняло чуть больше 3 минут, они быстро потушили возгорание. Вместе с представителями государственных органов завод изучает обстоятельства случившегося.


Теги: Антипинский НПЗ, рабочий, прорыв газопровода



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Рабочий, пострадавший на Антипинском НПЗ остается в реанимации, у него обожжено 20% тела

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