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СМИ: Отверстие в "Союзе" сделали во время его сборки в Королеве

Отверстие от сверла в космическом корабле "Союз МС-09", ставшее причиной разгерметизации, было сделано в цехе общей сборки кораблей в Королеве. К такому выводу склоняется внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

Версии о том, что а это могли сделать на Байконуре или в космосе, специалисты не поддерживают.

Напомним, ранее сообщалось, что разгерметизация "Союз МС-09", пристыкованного в настоящее время к МКС, произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

По словам главы "Роскосмоса", "Союз МС-09" был доставлен на космодром "Байконур" 18 февраля текущего года, а выпущен - в 2017 году на заводе в подмосковном Королеве.

Как сообщили РИА Новости источники, эксперты еще продолжают изучать причины случившегося, но, по их мнению, отверстие было просверлено в сборочном цехе на этапе изготовления космического корабля.

Источник утверждает, что некоторые сотрудники на предприятии знали об отверстии в обшивке корабля, поскольку устраняли его еще на Земле при сборке.

Сообщалось, что комиссия, расследующая причины инцидента, уже изучает технологические карты производства корабля, фамилии всех, кто имел доступ к работам по строительству "Союза".

При этом появлялась информация, что ответственный за халатность установлен. Сотрудник, скорее всего, заделал трещину специальным клеем, пояснил источник, поэтому она не была обнаружена во время проверки космического корабля на герметичность перед запуском.


Теги: союз, королев, отверстие



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СМИ: Отверстие в "Союзе" сделали во время его сборки в Королеве

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