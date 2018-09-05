Хейли считает, что Россия и Китай мешают в решении ядерной проблемы КНДР

Постпред США в ООН Никки Хейли считает, что Россия и Китай мешают в решении ядерной проблемы КНДР.

Обвинение прозвучало во вторник на пресс-конференции, посвященной председательству Штатов в Совбезе.

Хейли объявила, что "Россия и Китай продолжают создавать проблемы, в том числе в работе комитета 1718", который отвечает за соблюдение санкций против КНДР. Также она отметила, что США и Южная Корея "продолжают контактировать по санкциям против КНДР" и "будут продолжать консультироваться по вопросу денуклеаризации", пишет РИА Новости.

Напомним, недавно Никки Хейли выразила мнение, что Россия никогда не станет другом для США.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", - сказала американский постпред.