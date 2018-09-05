05 Сентября 2018
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общество Тюменская область

Вопрос о рекомендациях к пенсионной "реформе" отсутствует в повестке тюменской облдумы

Первые заседания комитетов Тюменской областной думы после летних каникул начались с протестных пикетов.

Как передает корреспондент Накануне.RU, акцию протеста организовали местные коммунисты.

В течении дня активисты будут протестовать против пенсионной "реформы". Кроме этого участники акции хотят встретиться с депутатами, которые должны принять рекомендации к федеральному законопроекту о пенсионной "реформе".

Тюмень(2018)|Фото: Накануне.RU

Однако как выяснилось, такой вопрос отсутствует в опубликованной повестке дня профильного социального комитета.

"Они испугались нас и решили не рассматривать этот вопрос", - сказал один из участников акции.

Как пояснила заместитель председателя социального комитета, лидер фракции КПРФ в облдуме Тамара Казанцева, ожидаемый вопрос и вправду не значится в расписании.

"В начале августа нас попросили подготовить свои рекомендации и предложения к законопроекту о пенсионной реформе, но на днях получив повестку, увидели, что вопроса этого на комитете нет, - пояснила депутат. - Я сегодня обязательно спрошу, с чем связано отсутствие этого вопроса, потому что нам есть что сказать".

Тюмень(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что формально дума может рассмотреть вопрос о рекомендациях в заочной форме или провести внеочередной комитет в любое время перед очередным заседанием регионального парламента 20 сентября. Как сообщало Накануне.RU, "Единая Россия" внесла поправки в региональные законы о поддержке пенсионеров, которые будут рассмотрены на сентябрьском заседании.

Тюмень(2018)|Фото: Накануне.RU

Добавим, что следующая акция протеста против пенсионной "реформы" в Тюмени пройдет 6 сентября у стен "Технопарка".


Теги: Тюменская областная дума, пенсионная реформа, повышение пенсионного возраста



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Вопрос о рекомендациях к пенсионной "реформе" отсутствует в повестке тюменской облдумы

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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.09.2018 07:39 Мск В тюменскую облдуму поступил проект о сохранении льгот для пенсионеров

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