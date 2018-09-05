05 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"Серый кардинал" Екатеринбурга проиграл битву?...

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Ханты-Мансийске чествуют нефтяников - победителей конкурса "Черное золото Югры"

В Ханты-Мансийске сегодня состоится торжественная церемония вручения наград нефтяным компаниям – призерам окружного ежегодного конкурса "Черное золото Югры". Награждение станет частью большой программы мероприятий, приуроченных к празднованию Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Новые имена выдающихся деятелей нефтедобывающей и других отраслей, внесших значительный вклад в развитие и становление региона, появятся на монументе "Звезды Югры". Торжественное открытие памятных знаков состоится в 13.00 на примузейной площади "Музея геологии, нефти и газа".

Торжественное награждение призеров и победителей окружного ежегодного конкурса "Черное золото Югры" в персональных номинациях состоится в 15.00 в органном зале КТЦ "Югра-Классик". В 18.00 в большом зале "Югра-Классик" призерам конкурса будут вручены государственные, ведомственные награды, награды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Участниками мероприятий ветераны-нефтяники, сотрудники и руководители предприятий ТЭК региона, а также заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию Орест Каспаров.

Как сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей, мероприятия сегодняшней программы включают в себя не только торжественные награждения, но и рабочее совещание, темой которого станет стимулирование вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов и обеспечение технологической независимости РФ в нефтяной отрасли. Совещание состоится в 16.30 в зале "Амадеус" КТЦ "Югра-Классик".

Кроме того, сегодня в автономном округе в "Научно-аналитическом центре рационального недропользования им. В.И. Шпильмана" открывают лабораторию геохимии, которая необходима для создания Центра исследования керна на базе окружного государственного кернохранилища Югры. Центр исследования керна возводится в рамках национального проекта "Бажен".


Теги: черное золото югры, конкурс нефтяников, бажен, награждение



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Ханты-Мансийске чествуют нефтяников - победителей конкурса "Черное золото Югры"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 199

Мнения из сети


Наши спецпроекты