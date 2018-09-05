В Ханты-Мансийске чествуют нефтяников - победителей конкурса "Черное золото Югры"

В Ханты-Мансийске сегодня состоится торжественная церемония вручения наград нефтяным компаниям – призерам окружного ежегодного конкурса "Черное золото Югры". Награждение станет частью большой программы мероприятий, приуроченных к празднованию Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, передает корреспондент Накануне.RU.

Новые имена выдающихся деятелей нефтедобывающей и других отраслей, внесших значительный вклад в развитие и становление региона, появятся на монументе "Звезды Югры". Торжественное открытие памятных знаков состоится в 13.00 на примузейной площади "Музея геологии, нефти и газа".

Торжественное награждение призеров и победителей окружного ежегодного конкурса "Черное золото Югры" в персональных номинациях состоится в 15.00 в органном зале КТЦ "Югра-Классик". В 18.00 в большом зале "Югра-Классик" призерам конкурса будут вручены государственные, ведомственные награды, награды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Участниками мероприятий ветераны-нефтяники, сотрудники и руководители предприятий ТЭК региона, а также заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию Орест Каспаров.

Как сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей, мероприятия сегодняшней программы включают в себя не только торжественные награждения, но и рабочее совещание, темой которого станет стимулирование вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов и обеспечение технологической независимости РФ в нефтяной отрасли. Совещание состоится в 16.30 в зале "Амадеус" КТЦ "Югра-Классик".

Кроме того, сегодня в автономном округе в "Научно-аналитическом центре рационального недропользования им. В.И. Шпильмана" открывают лабораторию геохимии, которая необходима для создания Центра исследования керна на базе окружного государственного кернохранилища Югры. Центр исследования керна возводится в рамках национального проекта "Бажен".