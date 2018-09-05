05 Сентября 2018
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До конца недели над Средним Уралом повиснет смог

На территории Среднего Урала действуют неблагоприятные метеорологические условия. По данным Уральского гидрометцентра, смог продержится в регионе до вечера 9 сентября.

Синоптики выпустили предупреждение первой степени опасности, на территории Свердловской области до конца недели сохранятся условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей.

Между тем, температура воздуха в эти дни может подняться до 22 градусов выше нуля, также к концу недели ожидается небольшой дождь.


Теги: смог, непогода, неблагоприятные условия



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До конца недели над Средним Уралом повиснет смог

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