До конца недели над Средним Уралом повиснет смог

На территории Среднего Урала действуют неблагоприятные метеорологические условия. По данным Уральского гидрометцентра, смог продержится в регионе до вечера 9 сентября.

Синоптики выпустили предупреждение первой степени опасности, на территории Свердловской области до конца недели сохранятся условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей.

Между тем, температура воздуха в эти дни может подняться до 22 градусов выше нуля, также к концу недели ожидается небольшой дождь.