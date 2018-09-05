05 Сентября 2018
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Появились видео ракетного удара Израиля по провинции в Сирии

В Сети появились видео, на которых видны ракеты, выпущенные ВВС Израиля по сирийской провинции Хама. Записи опубликовал сирийский новостной портал Orient News.

По данным агентства SANA, силы ПВО Сирии отразили ракеты, выпущенные авиацией Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы.

При этом арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на собственные источники заявляет, что несколько ракет из пяти все же достигли своих целей.

В результате инцидента погиб один человек, четверо пострадали, передает РИА Новости.

Ранее Израиль десятки раз наносил удары по сирийским объектам, мотивируя это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки враждебных сил.

Между тем, накануне в МИД РФ заявили, что Вашингтон вместе с союзниками может нарастить ракетные мощности для удара по Сирии за сутки.

По данным СМИ, в сторону Сирии взяла курс ударная многоцелевая атомная подводная лодка Военно-морских сил США Newport News класса Los Angeles, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк".

В настоящее время в акватории Средиземного моря уже находятся две атомные подводные лодки США, которые также оснащены "Томагавками".


Теги: сирия, израиль, ракетный удар



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Появились видео ракетного удара Израиля по провинции в Сирии

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