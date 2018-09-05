05 Сентября 2018
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"Перед третьим периодом был серьезный разговор": "Автомобилист" одержал волевую победу над финалистом Кубка Гагарина

Екатеринбургский "Автомобилист" во вторник на своем льду обыграл финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина - московский ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3:1, передает корреспондент Накануне.RU.

Счет открыли гости - отличился Линден Вей. Однако затем Франсис Паре, Александр Кучерявенко и Илья Крикунов забросили по шайбе и принесли "Автомобилисту" волевую победу.

Стоит отметить, что последний раз ЦСКА проигрывал в Екатеринбурге в 2010-м году. Благодаря этой победе "Автомобилист" поднялся на второе место Восточной конференции чемпионата КХЛ.

Как рассказал главный тренер уральцев Андрей Мартемьянов, в первом периоде была равная игра.

"Второй мы провалили, перестали выполнять игровое задание полностью. Состоялся серьезный разговор в раздевалке перед третьим периодом. Команда услышала тренерский штаб и начала играть в ту игру, которую мы просили. Результат налицо. Мы очень рады, что из тяжелой ситуации ребята вышли с достоинством. Двигаемся дальше, готовимся к "Словану", - приводит слова наставника официальный сайт "Автомобилиста".


Теги: Автомобилист, ЦСКА, победа



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"Перед третьим периодом был серьезный разговор": "Автомобилист" одержал волевую победу над финалистом Кубка Гагарина

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