05 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Раскрыта тайна Путина

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

происшествия Челябинская область

В Челябинской области произошло землетрясения магнитудой 5,6

В Челябинской области произошло землетрясения магнитудой 5,6. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км в Катав-Ивановском районе в 03.58. Поселок Орловка находится в 1,5 км от сейсмической активности, а в пятидесятикилометровой зоне находятся три муниципальных образования и 17 населенных пунктов.

"Разрушений зданий и сооружений нет. На производство предприятий данное происшествие не повлияло. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, Борис Дубровский распорядился организовать полное комплексное взаимодействие министерства общественной безопасности региона и ГУ МЧС России по Челябинской области по оценке и устранению последствий землетрясения и оказанию, в случаю необходимости, помощи пострадавшим гражданам.

В регионе организовано 17 рабочих групп, которые проверят социальные здания и жилые дома, а также объекты инфраструктуры. Организовано взаимодействие с оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республики Башкирии, которые также подтвердила сейсмическую активность на территории Республики Башкирия.


Теги: землетрясение, МЧС, Борис Дубровский,



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области произошло землетрясения магнитудой 5,6

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 167

Мнения из сети


Наши спецпроекты