В Челябинской области произошло землетрясения магнитудой 5,6

В Челябинской области произошло землетрясения магнитудой 5,6. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км в Катав-Ивановском районе в 03.58. Поселок Орловка находится в 1,5 км от сейсмической активности, а в пятидесятикилометровой зоне находятся три муниципальных образования и 17 населенных пунктов.

"Разрушений зданий и сооружений нет. На производство предприятий данное происшествие не повлияло. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, Борис Дубровский распорядился организовать полное комплексное взаимодействие министерства общественной безопасности региона и ГУ МЧС России по Челябинской области по оценке и устранению последствий землетрясения и оказанию, в случаю необходимости, помощи пострадавшим гражданам.

В регионе организовано 17 рабочих групп, которые проверят социальные здания и жилые дома, а также объекты инфраструктуры. Организовано взаимодействие с оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республики Башкирии, которые также подтвердила сейсмическую активность на территории Республики Башкирия.