"Роснефть" проиндексирует корпоративные пенсии

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил о планах компании проиндексировать корпоративные пенсии бывших сотрудников. Речь идет о материальной поддержке, которую они получают от нефтегазовой компании.

В интервью ТАСС о пенсионной "реформе" Сечин рассказал, что помимо ежегодной индексации корпоративных пенсий, компания планирует провести единовременную индексацию пенсий, назначенных до 2010 г.

По его словам, взносы "Роснефти" на негосударственное пенсионное обеспечение в 2017 г. составили порядка 6,9 млрд руб.

"На сегодняшний день в программе негосударственного пенсионного обеспечения принимает участие более 75 тыс. человек. Ежегодно на реализацию данной программы "Роснефть" тратит более 7,5 млрд руб.", - заявил Сечин.

Напомним, в первом чтении принят правительственный проект о повышении пенсионного возраста по формуле 63/65. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин, как и для мужчин будет повышен на пять лет. Кроме того, он поручил разработать ряд мер поддержки пенсионеров, которые включают в себя сохранение социальных льгот и запрет на увольнение людей предпенсионного возраста. Несмотря на выступление президента, россияне не поддерживают "реформу".