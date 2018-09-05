05 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Раскрыта тайна Путина

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область В России

"Роснефть" проиндексирует корпоративные пенсии

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил о планах компании проиндексировать корпоративные пенсии бывших сотрудников. Речь идет о материальной поддержке, которую они получают от нефтегазовой компании.
Читайте также:

В интервью ТАСС о пенсионной "реформе" Сечин рассказал, что помимо ежегодной индексации корпоративных пенсий, компания планирует провести единовременную индексацию пенсий, назначенных до 2010 г.

По его словам, взносы "Роснефти" на негосударственное пенсионное обеспечение в 2017 г. составили порядка 6,9 млрд руб.

"На сегодняшний день в программе негосударственного пенсионного обеспечения принимает участие более 75 тыс. человек. Ежегодно на реализацию данной программы "Роснефть" тратит более 7,5 млрд руб.", - заявил Сечин.

Напомним, в первом чтении принят правительственный проект о повышении пенсионного возраста по формуле 63/65. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин, как и для мужчин будет повышен на пять лет. Кроме того, он поручил разработать ряд мер поддержки пенсионеров, которые включают в себя сохранение социальных льгот и запрет на увольнение людей предпенсионного возраста. Несмотря на выступление президента, россияне не поддерживают "реформу".


Теги: Роснефть, корпоративные пенсии



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Роснефть" проиндексирует корпоративные пенсии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 169

Мнения из сети


Наши спецпроекты