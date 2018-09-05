05 Сентября 2018
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Приволжский ФО

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США согласились с позицией РФ по поводу террористов в Идлибе

Вашингтон считает необходимой антитеррористическую борьбу на севере Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Как сообщает "Интерфакс", таким образом дипломат прокомментировал заявления Москвы по поводу присутствии террористов в провинции Идлиб.

"Мы разделяем их (российской стороны, — прим.) озабоченности, связанные с терроризмом, источником которого являются север и северо-запад Сирии", — отметил Помпео, добавив, что необходимо предотвращать "экспорт" терроризма по странам мира.

Между тем, президент США Дональд Трамп ранее призвал правительственные войска арабской республики, а также Иран и Россию, отказаться от силового освобождения провинции Идлиб. Как сообщало Накануне.RU, он отметил, что это будет "огромная гуманитарная ошибка", поскольку может привести к гибели "сотни тысяч людей".

Идлиб, Сирия, школа(2016)|Фото: Минобороны РФ


Теги: США, РФ, Майк Помпео, Сирия, Идлиб, терроризм



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США согласились с позицией РФ по поводу террористов в Идлибе

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