США согласились с позицией РФ по поводу террористов в Идлибе

Вашингтон считает необходимой антитеррористическую борьбу на севере Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Как сообщает "Интерфакс", таким образом дипломат прокомментировал заявления Москвы по поводу присутствии террористов в провинции Идлиб.

"Мы разделяем их (российской стороны, — прим.) озабоченности, связанные с терроризмом, источником которого являются север и северо-запад Сирии", — отметил Помпео, добавив, что необходимо предотвращать "экспорт" терроризма по странам мира.

Между тем, президент США Дональд Трамп ранее призвал правительственные войска арабской республики, а также Иран и Россию, отказаться от силового освобождения провинции Идлиб. Как сообщало Накануне.RU, он отметил, что это будет "огромная гуманитарная ошибка", поскольку может привести к гибели "сотни тысяч людей".