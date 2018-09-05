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Священника РПЦ из Татарстана временно запретили в служении

Клирику Чистопольской епархии Русской православной Церкви протоиерею Владимиру Головину запретили вести проповедническую деятельность по причине её "несоответствия Священному преданию". Об этом сообщается на епархиальном сайте.

Согласно архиерейскому распоряжению, священнику также запрещено проводить встречи с паломниками и практики "духовного лечения", выступать на любых интернет-ресурсах, в печатных СМИ, на теле-, видео- и радиоканалах.

Головину регламентируется до 1 сентября закрыть сайт "Молитва по соглашению", а также его личный сайт, его канал в YouTube, его площадку в социальной сети "Вконтакте" и ряд других ресурсов, находящихся в ведении протоиерея.

Кроме того, "с целью исправить возникшие искажения православного вероучения и богослужения", от него потребовали прекратить дальнейшее распространение собственной печатной продукции.

"Относительно книг, подаренных от Вас светским библиотекам, Вам надлежит обратиться к руководству библиотек с признанием несоответствия содержания книг Священному Преданию Церкви и с просьбой о списании таких книг для уничтожения", — говорится епископском распоряжении.

В случае неисполнения протоиереем Головиным данных требований ему грозит бессрочный запрет в священнослужении.

"Напоминаю Вам 39 Правило Святых Апостолов: "Пресвитеры и диаконы, без воли епископа, ничего да не совершают. Ибо ему вверены людие Господни, и он воздаст ответ о душах их", — говорится в распоряжении. — В связи с этим Ваши ссылки на прежде данные Вам благословения, якобы дающие Вам право не исполнять распоряжения своего правящего архиерея, ложны и несостоятельны".


Теги: протоиерей Владимир Головин, священник, РПЦ



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Священника РПЦ из Татарстана временно запретили в служении

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