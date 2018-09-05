05 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Раскрыта тайна Путина

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

политика За рубежом

Атомная подлодка США направилась в сторону Сирии

Ударная многоцелевая атомная подводная лодка Военно-морских сил США Newport News класса Los Angeles, которая на прошлой неделе зашла в Гибралтар, вышла из порта и взяла курс в сторону Сирии.
Читайте также:

Субмарина, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, обогнула мыс Европа и направилась в восточном направлении по Средиземному морю. В настоящее время в акватории Средиземного моря уже находятся две атомные подводные лодки США, которые также оснащены "Томагавками", сообщает РБК.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон вместе с союзниками может нарастить ракетные мощности для удара по Сирии за сутки. По ее словам, сейчас ударная группировка ВС США, Великобритании и Франции состоит из самолетов стратегической и тактической авиации, которые дислоцированы на базах в Иордании, Кувейте и на Крите. Группировка, по данным министерства, насчитывает порядка 70 носителей около 380 крылатых ракет воздушного базирования, а также два американских эсминца Carney и Ross, которые также оснащены "Томагавками".


Теги: Сирия, США, подлодка



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Атомная подлодка США направилась в сторону Сирии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 169

Мнения из сети


Наши спецпроекты