Атомная подлодка США направилась в сторону Сирии

Ударная многоцелевая атомная подводная лодка Военно-морских сил США Newport News класса Los Angeles, которая на прошлой неделе зашла в Гибралтар, вышла из порта и взяла курс в сторону Сирии.

Субмарина, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, обогнула мыс Европа и направилась в восточном направлении по Средиземному морю. В настоящее время в акватории Средиземного моря уже находятся две атомные подводные лодки США, которые также оснащены "Томагавками", сообщает РБК.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон вместе с союзниками может нарастить ракетные мощности для удара по Сирии за сутки. По ее словам, сейчас ударная группировка ВС США, Великобритании и Франции состоит из самолетов стратегической и тактической авиации, которые дислоцированы на базах в Иордании, Кувейте и на Крите. Группировка, по данным министерства, насчитывает порядка 70 носителей около 380 крылатых ракет воздушного базирования, а также два американских эсминца Carney и Ross, которые также оснащены "Томагавками".