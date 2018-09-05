Правительство РФ отложило внедрение 5G в крупных городах

Появление сетей связи пятого поколения (5G) в крупных городах России запланировано на конец 2021 года, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов по итогам набсовета АНО "Цифровая экономика".

Как передаёт ТАСС, к тому времени правительство рассчитывает внедрить "какое-то значимое количество базовых станций" для обеспечения стабильной работы 5G.

Так, в первом квартале 2019 года планируется утверждение концепции создания и развития сетей связи 5G/IMT-202, а в пятом квартале 2020 года — реализация сетей связи в отдельных отраслях из пяти ключевых отраслей экономики. Отмечается, что сроки сдвинуты по сравнению с изначальными планами данных мероприятий.

Что касается финансовой модели развития сети нового поколения — это, по словам Акимова, вопрос, который ещё предстоит решить.

"Технология уже появилась, а запрос на нее внутри экономики должен родиться", — пояснил вице-премьер.