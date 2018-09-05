Интернет-продавцы наркотиков в Екатеринбурге получил на троих 35 лет "строгача"

В Екатеринбурге суд по материалам полиции вынес приговор владельцам интернет-магазина по торговле наркотиками.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, на скамье подсудимых оказались трое молодых людей, обвиняемых в продаже наркотиков через Сеть. Подозреваемые были задержаны в августе 2016 года. У них нашли партию наркотиков.

Общий вес изъятого составил 11 килограммов. Такого количества хватило бы на 20 тыс. доз. Один из фигурантов делал тайники-закладки. Второй – фасовал, а также занимался оформлением банковских карт, при помощи которых осуществлялись финансовые операции. Третий работал в роли курьера. Торговля наркотиками велась при помощи интернет-магазина "Dr.Parnass".

Злоумышленники приговорены к общему сроку лишения свободы на 35 лет в колонии строгого режима.