Генпрокуратура вмешалась в дело о ДТП, в котором спикер тюменской думы оштрафован за смертельную аварию

Заместитель Генпрокурора Юрий Пономарёв поручил дать оценку законности судебного постановления по резонансному уголовному делу о ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении Генпрокуратуры в УФО, 3 сентября Тюменский районный суд вынес постановление о назначении штрафа по уголовному делу о произошедшем в ночь на 24 июня дорожно-транспортном происшествии на трассе Тюмень-Курган, жертвами которого стали два человека.

Виновник ДТП оштрафован на 160 тыс. руб.

Пономарёв поручил руководству прокуратуры Тюменской области дать оценку законности судебного постановления, и при наличии оснований, решить вопрос о внесении соответствующего апелляционного представления.

Как ранее сообщало Накануне.RU, суд прекратил уголовное преследование спикера тюменской гордумы Дмитрия Еремеева, который и устроил автоаварию. Политик заплатил потерпевшим 3 млн руб. компенсации морального вреда, претензий к спикеру они не имеют.