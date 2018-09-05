РСПП: Россияне, не достигшие предпенсионного возраста, будут терять работу

Чрезмерно жесткая ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста приведет к тому, что работу будут терять сотрудники, не достигшие этого возраста.

Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "Чем жестче ответственность, тем больше шанс, что работодатели на всякий случай будут увольнять лиц, не достигших предпенсионного возраста", — заявил Шохин. Мужчины от 50 лет и женщины от 45 лет могут оказаться в зоне риска, отметил он.

Шохин добавил, что существует 145 статья Уголовного кодекса, которая предполагает штраф или обязательные работы за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу беременных и женщин с детьми младше трех лет. По словам главы РСПП, за все время по этой статье не было ни одного судебного процесса.

РСПП предлагает в 1,5-2 раза снизить страховые платежи в Пенсионный фонд за сотрудников предпенсионного возраста, добавил Шохин.

Установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение и отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста предложил президент России Владимир Путин Он определил предпенсионный возраст как пять лет до срока выхода на пенсию. Президент также поручил правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы в сотрудниках предпенсионного возраста.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что штрафы за увольнение предпенсионеров могут достигать 200 тысяч рублей. Такое наказание предполагается сегодня за увольнение беременных женщин, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, реализация предложений Владимира Путина по изменениям в пенсионной системе потребует около 3,6 трлн руб. до 2034 года, а в течение ближайших шести лет - более 750 млрд. руб.