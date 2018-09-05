05 Сентября 2018
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наука и техника В России

Появилось первое фото российского смартфона для чиновников

В интернете опубликованы первые снимки нового смартфона для чиновников на базе отечественной операционной системы Sailfish от "Ростелеком".
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Гаджет российской компании Inoi R7 ("Иной"), специализирующаяся на разработке и выпуске бюджетных смартфонов, протестировал министр цифрового развития Николай Носков. "Телефон как телефон, проблема в отсутствии экосреды. Он похож на Android, но нет приложений", — сказал он, добавив, что остался доволен качеством связи.

Устройство с двумя SIM-картами имеет 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной. Фронтальной камеры нет, основная — на 8 мегапикселей. Диагональ экрана - 5 дюймов. Телефон стоит 12 тыс. руб. Его сборка осуществляется в Китае.

смартфон Inoi (2018)|Фото: youtube

Госслужащие также получили на тестирование планшет IInoi T8 с 8-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением.

Перевод чиновников и служащих госкомпаний на смартфоны на базе Sailfish оценивается в 160 млрд руб. Реализация проекта намечена на 2019 год, сообщают "Известия".


Теги: смартфон, телефон, Ростелеком



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Появилось первое фото российского смартфона для чиновников

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