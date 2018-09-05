СМИ: Трамп приказал Пентагону уничтожить Асада

Американский президент Дональд Трамп отдал в прошлом году министерству обороны эмоциональный приказ об уничтожении президента Сирии Башара Асада.

Как пишет The Washington Post, глава Пентагона Джеймс Мэттис не стал выполнять это распоряжение. Редакция газеты опубликовала выдержки из книги "Страх. Трамп в Белом доме" члена редколлегии издания Боба Вудворда. По словам журналиста, разговор об Асаде состоялся после того, как в сирийской провинции Идлиб произошла химическая атака. Американские власти обвинили в этом руководство страны и нанесли ракетный удар по провинции Хомс.

После этого глава Белого дома позвонил Мэттису и, нецензурно выражаясь, потребовал "уничтожить" Асада.

"Давайте... убьем его! Давайте действовать! Давайте... убьем всех их!" — сказал Трамп. После разговора глава Пентагона сказал, что ничего подобного делать не будет. "Мы будем действовать намного более взвешенным образом", - ответил Мэттис.

Книга выйдет в свет 11 сентября, сообщают "Известия".

Напомним, 4 апреля сирийская авиация разбомбила цеха в провинции Идлиб, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые затем поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

Однако американские власти посчитали, что Дамаск задействовал химоружие.

В ответ на это Вашингтон нанес ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была якобы начата химическая атака.