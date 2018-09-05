05 Сентября 2018
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СМИ: Трамп приказал Пентагону уничтожить Асада

Американский президент Дональд Трамп отдал в прошлом году министерству обороны эмоциональный приказ об уничтожении президента Сирии Башара Асада.
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Как пишет The Washington Post, глава Пентагона Джеймс Мэттис не стал выполнять это распоряжение. Редакция газеты опубликовала выдержки из книги "Страх. Трамп в Белом доме" члена редколлегии издания Боба Вудворда. По словам журналиста, разговор об Асаде состоялся после того, как в сирийской провинции Идлиб произошла химическая атака. Американские власти обвинили в этом руководство страны и нанесли ракетный удар по провинции Хомс.

После этого глава Белого дома позвонил Мэттису и, нецензурно выражаясь, потребовал "уничтожить" Асада.

"Давайте... убьем его! Давайте действовать! Давайте... убьем всех их!" — сказал Трамп. После разговора глава Пентагона сказал, что ничего подобного делать не будет. "Мы будем действовать намного более взвешенным образом", - ответил Мэттис.

Книга выйдет в свет 11 сентября, сообщают "Известия".

Напомним, 4 апреля сирийская авиация разбомбила цеха в провинции Идлиб, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые затем поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

Однако американские власти посчитали, что Дамаск задействовал химоружие.

В ответ на это Вашингтон нанес ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была якобы начата химическая атака.


Теги: Дональд Трамп, США, Сирия, Башар Асад



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СМИ: Трамп приказал Пентагону уничтожить Асада

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Ранее 18.04.2017 08:20 Мск Трамп и Эрдоган призвали привлечь Асада к ответственности за Идлиб

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