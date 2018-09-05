В ГИБДД Лесосибирска автолюбителям показали эротическую сцену из фильма

Посетители отдела ГИБДД Лесосибирска в Красноярском крае стали свидетелями того, как на экранах, на которых обычно транслируются социальные ролики с призывами не нарушать правил дорожного движения и своевременно оплачивать штрафы, эротическую сцену из фильма "Американец".

В полиции это объяснили "трансляцией федерального канала". Как сообщил капитан полиции Евгений Киргизов, "ГИБДД периодически осуществляется трансляции видеороликов о предоставлении государственных услуг в электронном виде. По причине ограниченного количества вышеуказанных роликов и невозможности автоматического перехода к трансляции первого видеоролика по окончании последнего периодически осуществляется переход на федеральные новостные каналы".

Именно такой "переход на канал" попал на видео очевидцев, которые пришли в отдел оплачивать свои штрафы. Полицейский отметил, что прекратить трансляцию не представлялось возможным, "в связи с осуществлением приема граждан", сообщают Вести.ru.