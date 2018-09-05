От самого мощного за четверть века тайфуна в Японии погибли 8 человек

Самый мощный за последние 25 лет тайфун "Джеби" унес в Японии жизни восьми человек, еще около 350 получили ранения, передает телеканал NHK.

Ранее сообщалось о шести погибших и 163 пострадавших. Люди погибли в префектурах Осака, Сига и Миэ на западе страны. Больше всего погибших и пострадавших в Осаке.

Там около 3 тыс. человек заблокированы в международном аэропорту "Кансай", поскольку он расположен на искусственном острове, а единственный оттуда мост поврежден снесенным с якоря танкером, сообщает РИА "Новости".

Из-за непогоды отменено более 700 рейсов, как внутренних, так и международных. Также отменены многие рейсы паромов и движение по некоторым железнодорожным линиям. В 350 тыс. жилых домов и офисных зданий было отключено электричество. Власти призвали около 1,2 млн человек в западных и центральных районах страны эвакуироваться из зоны, охваченной тайфуном, сообщает "Коммерсант".

Как передает корреспондент Накануне.RU, тайфун, который считается самым мощным с 1993 года, уже затопил 20 автодорог в Приморском крае. В настоящее время непогода бушует в Хабаровском крае.