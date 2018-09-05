В Лондоне от неизвестного вещества пострадали трое

На западе Лондона произошла атака с использованием отравляющего вещества.

Как сообщает BBC, инцидент произошел на улице Уэстерн-Гроув. К месту происшествия были стянуты полиция, пожарные и медики. По данным The Mirror, инцидент случился рядом с магазином. Издание сообщает, что отравились как минимум три человека. О состоянии их здоровья пока ничего не известно.

На месте началось расследование. Задержаний пока произведено не было.

По данным посольства России в Великобритании, которое ссылается на британские власти, нападение связано с распылением кислоты и имеет все признаки бытового преступления. Как отметили в дипмиссии, российских граждан среди пострадавших нет, сообщает РБК.

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солбсери с отравлением неизвестным веществом. Ситуация похожа на ту, что была с отравлением Александра Литвиненко.