Водителю в Сочи выдали разные автомобильные номера

Житель Сочи зарегистрировал автомобиль в ГИБДД и получил от инспектора два номера, отличающиеся одной цифрой.

Когда автолюбитель заметил ошибку в регистрационных знаках, он обратился в отделение инспекции с вопросом. На это сотрудники пообещали дать мужчине мобильный телефон другого водителя, который ездит точно с такими же номерными знаками.

"Вот это ваш, а этот не ваш. Ему тоже скажите, что вот этот — его, а вот этот — не его", — объяснили мужчине. Когда водитель сказал инспекторам ГИБДД, что у него не будет времени на обмен, те махнули рукой — "Ну как-нибудь поменяетесь…".