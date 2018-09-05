05 Сентября 2018
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Водителю в Сочи выдали разные автомобильные номера

Житель Сочи зарегистрировал автомобиль в ГИБДД и получил от инспектора два номера, отличающиеся одной цифрой.
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Когда автолюбитель заметил ошибку в регистрационных знаках, он обратился в отделение инспекции с вопросом. На это сотрудники пообещали дать мужчине мобильный телефон другого водителя, который ездит точно с такими же номерными знаками.

"Вот это ваш, а этот не ваш. Ему тоже скажите, что вот этот — его, а вот этот — не его", — объяснили мужчине. Когда водитель сказал инспекторам ГИБДД, что у него не будет времени на обмен, те махнули рукой — "Ну как-нибудь поменяетесь…".


Теги: автомобильные номера, ГИБДД, водитель



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Водителю в Сочи выдали разные автомобильные номера

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