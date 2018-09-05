В одном из домов Санкт-Петербурге произошел взрыв

В жилом доме на проспекте Народного Ополчения Санкт-Петербурге прогремел взрыв.

Читайте также: По факту взрыва газа в Петербурге с гибелью двух человек возбуждено уголовное дело

По данным "Пятого канала", разрушилась стена между двумя квартирами. Как говорят свидетели, сначала они услышали звук несильного взрыва.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, на 9 этаже произошел хлопок газа.

В эти минуты на месте ЧП работают экстренные службы. Эвакуация жителей не проводится.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек - хозяин квартиры.