05 Сентября 2018
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происшествия Северо-Западный ФО

В одном из домов Санкт-Петербурге произошел взрыв

В жилом доме на проспекте Народного Ополчения Санкт-Петербурге прогремел взрыв.
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По данным "Пятого канала", разрушилась стена между двумя квартирами. Как говорят свидетели, сначала они услышали звук несильного взрыва.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, на 9 этаже произошел хлопок газа.

В эти минуты на месте ЧП работают экстренные службы. Эвакуация жителей не проводится.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек - хозяин квартиры.


Теги: взрыв, дом



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В одном из домов Санкт-Петербурге произошел взрыв

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