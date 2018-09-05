Эти удивительные новые губернаторы! Глава Приморья перед ВЭФ призвал выйти на советский уровень

Врио главы Приморского края Андрей Тарасенко в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о необходимости вернуть Приморский край "хотя бы на советский уровень". Передача с его участием вышла на ВГТРК, и судя по всему, россиян пытаются мало-помалу познакомить с "технократами" – назначенцами Кремля, которым предстоит во многом формальная процедура прямых выборов. И некоторые из них удивляют неожиданными для современной элиты заявлениями. Чуть ранее Тарасенко упомянул об установке полпреда Юрия Трутнева и новом подходе к ВЭФ, согласно которому нужно не обсуждать планы, а показывать то, что сделано, передает корреспондент Накануне.RU.

В эфире федерального телевидения Тарасенко заявил буквально следующее:

"Мне нужно сделать так, чтобы весь регион ожил, хотя бы вернуться к тому, что было при СССР – у нас была и хорошая пушнина, и рис выращивался, и лес обрабатывался, была добыча руды и обработка этой руды. Сейчас это всё надо вернуть".

Такое признание нетривиально для нынешних управленцев. Считается, что экономика в СССР была архаичной, управление неэффективным, и лишь невидимая рука рынка начала расставлять всё на свои места. Фактически в преддверии выборов главы региона озвучено программное заявление.

Кроме того, врио главы региона посетовал на сложную ситуацию с паводками после тайфунов. Отчасти они объясняются сбросом воды с китайских водохранилищ – дождя ещё не было, а реки были полны воды. Однако главная причина, по признанию врио губернатора, в том, что... со времён развала СССР не чистятся русла рек.

Это может быть следствием сложностей при согласовании с Минприроды, но эта работа, по словам Андрея Тарасенко, не делалась "лет двадцать" и, очевидно, уже давно запущена. Прибывающая во время тайфунов вода просто разливается по полям и дорогам.

Политолог Константин Калачёв в беседе с Накануне.RU отметил, что о непростой ситуации в регионе свидетельствует продолжающийся отток населения.

"Люди уезжают. Наверное, это не просто так. Я сам родился в Приморском крае и живу в Москве. До недавнего времени все мои родственники жили во Владивостоке, в Находке, а в последнее время у меня появились родственники и в Москве, и в Таиланде, и в Сингапуре, и в Китае – всё это те мои приморские родственники, которые предпочли куда-то переехать", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что депопуляция – интегральный показатель состояния дел в экономике, уровня её развития, количества новых высокооплачиваемых рабочих мест, качества жизни, комфортности среды обитания. В советское время Дальний Восток был приоритетом для руководства страны. Регион и сейчас заявляется как приоритетный, но это в основном существует на бумаге, а на деле социального оптимизма жителям явно не хватает.

"Сколько было разговоров про ТОРы, проект на острове Русский и так далее. То, что было сделано в связи с саммитом АТЭС, например, касалось инфраструктуры, но к жизни людей имело отношение опосредованное. Потому что для людей самое главное – чтобы была работа, высокая зарплата, хорошее образование и здравоохранение, возможность интересно провести досуг, купить доступное комфортное жильё. Но если выясняется, что лечиться проще и дешевле в Корее, отдыхать – в Таиланде, а работу легче найти в Москве... С осознания проблемы начинается решение. То есть, если губернатор сказал такое – ну и слава богу", – считает Константин Калачёв.

Все эти тенденции наблюдаются в Приморье уже не один год. Стоит ли ждать какого-то прорыва от нового губернатора ? Константин Калачёв обратил внимание на то, что личность руководителя, несмотря на то, что проблемы являются застарелыми, может иметь большое значение:

"Владимир Миклушевский, на самом деле, был слабым губернатором – это факт. Не знаю, как сейчас развивается ситуация во Владивостоке, но последним эффективным мэром был Игорь Пушкарёв, в отношении которого продолжается следствие. Есть объективные обстоятельства, есть субъективный фактор – от руководителя зависит многое".

Напомним, 55-летний уроженец Владивостока Андрей Тарасенко занимает должность врио главы региона с октября прошлого года. В 1985 году он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, в 2002 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В ходе своей карьеры возглавлял ФГУП "Национальные рыбные ресурсы", ФГУП "Мурманский морской рыбный порт", занимал должности заместителя начальника Управления делами и административного обеспечения Федерального агентства по атомной энергии, заместителя директора департамента управления делами и имущественным комплексом "Росатома", кроме того, работал в ОАО "Россельхозбанк" и Невско-Ладожском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов.

Досрочные выборы губернатора Приморского края пройдут 9 сентября 2018 года.