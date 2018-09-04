Следователи Крыма возбудили уголовное дело из-за выбросов химикатов в Армянске

Из-за выбросов химикатов в районе крымского города Армянск возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Республике Крым.

Дело расследуется по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

"Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы проверки по факту выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в районе города Армянск Республики Крым", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, выброс произошел на прошлой неделе, его источником, по предварительным данным, является завод "Титан". После этого жители Армянска и Красноперекопска сообщили в соцсетях о появлении налёта неизвестного происхождения на металлических предметах. Позднее власти региона сообщили, что дети, проживающие в крымском городе Армянске, будут вывезены в санатории полуострова.