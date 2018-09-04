В День города московское метро и МЦК будут работать в круглосуточном режиме

В День города в Москве метро и МЦК перейдут на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, передает ТАСС.

Так, в ночь с 8 на 9 сентября с 1.00 до 5.30 интервалы между поездами составят от 3,5 до 10 минут. На Московском центральном кольце с 21:00 до 7.30 поезда будут двигаться с интервалом в 10 минут.

Наземный общественный транспорт в День города будет работать по будничному графику, сообщил Ликсутов.