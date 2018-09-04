Командование ДНР озвучило план украинского блицкрига

Ударная группировка ВСУ из 12 тыс. человек должна за 5 дней захватить юг ДНР и выйти на границу с Россией. Таков план украинского командования, который обнародовал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, озвучив данные разведки.

Басурин сослался на источник в украинском генштабе. В начале наступления ВСУ планируют артподготовку с использованием реактивной и ствольной артиллерии. Затем 36-я бригада с рубежа Коминтерново-Широкино выдвигается в направлении Новоазовска, а 79-я бригада с рубежа Набережное-Заиченко атакует позиции ДНР по направлению поселка Розы Люксембург. Одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада создает севернее отвлекающий маневр в направлении Тельманово, а также обеспечивает прикрытие левого фланга наступающей группировки. Цель агрессии - выход на границу с Россией.

"Мы готовы к встрече врага как в воздухе, так и на море. Мы защитим своих граждан. Наши подразделения абсолютно боеготовы. Враг не пройдет", - сказал Басурин.

Он также сообщил, что ВСУ перебросили четыре мобильных морга в военный госпиталь на Мариупольском направлении, и выразил мнение, что могут быть доставлены и мобильные крематории, использовавшиеся Украиной для сокрытия своих потерь в 2014 году.

Накануне Басурин сообщал о том, что ВСУ на юге ДНР переведены в высшую степень боевой готовности и активно пополняют запасы материальных средств и боеприпасов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ДНР называли 14 сентября вероятной датой наступления Украины.