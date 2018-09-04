04 Сентября 2018
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Полицейского центра по противодействию экстремизму подозревают в пытках током

В Карачаево-Черкессии возбуждено уголовное дело о пытках сотрудниками полиции, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.
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Фигурантом дела стал 34-летний замначальника 2-го отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО. Его подозревают в превышении полномочий.

О пытках 31 августа сообщил 38-летний местный житель. С его слов, сотрудники полиции центра по противодействию экстремизму склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершённому преступлению. "После того как он отказался его стали пытать, в том числе и электрическим током", - говорится в сообщении.

Судмедобследование показало, что у потерпевшего есть поверхностная рана правой кисти, которая могла возникнуть при контактном взаимодействии с проводником электрического тока, а также кровоподтёки затылочной области и левого глаза.

Следователи устанавливают круг свидетелей для установления всех обстоятельств инцидента.


Теги: Карачаево-Черкесия, СКР, пытки, полиция



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Полицейского центра по противодействию экстремизму подозревают в пытках током

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