Полицейского центра по противодействию экстремизму подозревают в пытках током

В Карачаево-Черкессии возбуждено уголовное дело о пытках сотрудниками полиции, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Читайте также: По делу о жестоком избиении заключенных в ярославской колонии задержаны еще двое тюремщиков

Фигурантом дела стал 34-летний замначальника 2-го отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО. Его подозревают в превышении полномочий.

О пытках 31 августа сообщил 38-летний местный житель. С его слов, сотрудники полиции центра по противодействию экстремизму склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершённому преступлению. "После того как он отказался его стали пытать, в том числе и электрическим током", - говорится в сообщении.

Судмедобследование показало, что у потерпевшего есть поверхностная рана правой кисти, которая могла возникнуть при контактном взаимодействии с проводником электрического тока, а также кровоподтёки затылочной области и левого глаза.

Следователи устанавливают круг свидетелей для установления всех обстоятельств инцидента.