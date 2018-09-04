На экспертизу отправлены тела трех погибших членов экипажа вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Иркутской области

Следователи провели осмотр места крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, авиакатастрофа произошла 2 сентября в Казачинско-Ленском районе региона. Воздушное судно принадлежало авиакомпании "Ангара" и вылетело для производства аэросъемки.

Отмечается, что тела трех погибших членов экипажа вертолета направлены в областной центр для экспертизы.

"Следствием проведен осмотр места крушения вертолёта, изучаются летные документы, проводятся допросы свидетелей. Также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств авиакатастрофы", - говорится в сообщении.