Американское подразделение ВТБ станет независимым и сменит название

ВТБ избавляется от своих активов в странах, которые ввели против него санкции.

Как передаёт Infox, американское подразделение группы ВТБ продолжит существование как независимый брокер и сменит название на Xtellus Capital Partners.

Это решение было принято после законопроекта, рассматривающегося американскими сенаторами предусматривающего меры вплоть до закрытия доступа к долларовым расчетам. Новости об этом привели к падению акций ВТБ до минимума почти за четыре года.

Напомним, сегодня также стало известно о том, что руководитель банка Андрей Костин извинился перед министром иностранных дел Великобритании, о котором нелестно отозвался в ходе встречи студентов МГИМО с главой МИД РФ.