Бывший владелец "Хромой лошади" вышел на свободу

Бывший владелец ночного клуба "Хромая лошадь" Анатолий Зак вышел из колонии в Копейске. Срок его заключения был сокращен более, чем на год.

Пожар в заведении произошел в декабре 2009 г., погибли 156 человек, еще 80 получили травмы. Анатолий Зак был приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии, свою вину он не признал.

По информации "Коммерсанта" бывший владелец клуба освободился досрочно, суд удовлетворил его ходатайство "О снижении наказания в связи с применением нового закона".Таким образом Зак провел в колонии 8 лет 8 месяцев. Ранее суд отклонял ходатайство Зака об освобождении по УДО.

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 г. из тюрьмы вышел бывший арт-директор "Хромой лошади" Олег Феткулов, по амнистии были освобождены исполнительный директор Светлана Ефремова, Сергей Дербенев, возглавлявший пиротехническую компанию, устроившую фейерверк и пиротехник Игорь Дербенев.