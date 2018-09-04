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общество Челябинская область

Борис Дубровский обратится в Минсельхоз с просьбой рассмотреть вопрос о послаблении кредитных обязательств для аграриев

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил подготовить обращение в федеральный Минсельхоз с просьбой рассмотреть вопрос о послаблении кредитных обязательств для сельхозтоваропроизводителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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К губернатору обратился фермер Троицкого района Каракул Жанабаев. "Банки выставляют штрафы за то, что во втором квартале этого года реализация продукции шла ниже, чем в прошлом году, а я не обеспечил необходимый объём. Но ведь для агросектора характерна сезонность. Кроме того, мы сильно сегодня зависим от цен на рынке, поэтому планируем реализацию на более выгодный период", - отметил он.

Борис Дубровский поручил подготовить обращение с просьбой поднять этот вопрос перед банковским сектором.

"Такие обязательства на сельхозтоваропроизводителей распространяться не должны. Надо учитывать специфику аграрно-промышленного комплекса. Мы поднимем этот вопрос перед федеральным министерством", – подчеркнул он.

В региональном минсельхозе будет создана комиссия для рассмотрения вопросов сельхозтоваропроизводителей по расчётам за взятые льготные кредиты, которая будет работать с обращениями аграриев.


Теги: Борис Дубровский, аграрии, Минсельхоз,



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Борис Дубровский обратится в Минсельхоз с просьбой рассмотреть вопрос о послаблении кредитных обязательств для аграриев

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