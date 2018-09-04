Бизнесмены Сургута обсудили с властями поддержку малого и среднего предпринимательства

Сегодня в сургутской торгово-промышленной палате состоялась встреча главы Сургута Вадима Шувалова с предпринимателями. Темой обсуждения стало взаимодействие бизнеса и власти, а также формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургута.

Помимо главы города участие в заседании приняла его заместитель Анна Шерстнева, а также руководители структурных подразделений мэрии. Последние, по словам мэра, приглашены для того, чтобы "разговор был продуктивным".

"На это заседание я пригласил руководителей структурных подразделений администрации города, к которым в силу вашей профессиональной деятельности периодически возникают вопросы. То есть ответы для решения наболевших проблем вы можете услышать от конкретного руководителя в ходе нашего разговора", - обратился к бизнесменам Вадим Шувалов.

Один из вопросов, который волновал предпринимателей, - расширение доступа к предоставлению услуг на территории города. Всем присутствующим напомнили, что, учитывая пожелания бизнесменов, официальная информация стала более доступной через "Инвестиционный портал города Сургута". Власти города смогли услышать конкретные замечания, которые были приняты в работу.

Как отмечает Вадим Шувалов, поначалу представители бизнес-сообщества с неохотой шли на контакт. Однако, когда они смогли увидеть, что решением их проблем занимаются руководители различных структур администрации, то оценили конструктивность возникшего диалога. Цель подобного взаимодействия - создание наиболее комфортных условий для ведения бизнеса в Сургуте.

Заместитель главы города Анна Шерстнева напомнила, что в Сургуте осуществляют деятельность более 23 тыс. организаций различных форм собственности, в том числе около 1,5 тыс. крупных предприятий, 9 тыс. средних и малых предприятий, а также более 13 тыс. индивидуальных предпринимателей.

В конце встречи Вадим Шувалов поблагодарил бизнесменов за готовность к взаимодействию.

"Хочу еще раз отметить ваш весомый вклад в развитие Сургута. По результатам деятельности ваших предприятий более 1,7 млрд руб., внесенных в бюджет города — немалая сумма, но никакими деньгами нельзя измерить то, что вы делаете для родного города", - подчеркнул он.