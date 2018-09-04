В Югре откроется производство нефтесервисного оборудования

Компания "Эпик 380" получила льготный займ от фонда развития Югры для открытия производства насосов для гидроразрыва (ГРП) пласта в Ханты-Мансийском автономном округе. Инвестиции в проект составят 208,5 млн руб.

Фонд предоставит инвестору займ в размере 32,9 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-центре правительства Югры. По словам заместителя губернатора автономии Алексея Забозлаева, тема производства флотов ГРП актуальна, так как в регионе начинается разработка баженовской свиты.

В России действует порядка 135 флотов ГРП, при этом около 30% из них старше 15 лет и требуют реконструкции или замены. Югорское производство сможет производить не менее 10 единиц установок для ГРП в год. На предприятии будет создано 29 рабочих мест. Прогнозируемые объемы налоговых поступлений - 180 млн руб. за 5,5 лет.

Займ фонда компания получила сроком на пять лет под 5% годовых с предоставлением двухлетней отсрочки по уплате основного долга.

"Средства займа будут направлены компанией на приобретение станков металлообработки, испытательных станков, гидравлического оборудования, что соответствует целевому назначению", – сообщил генеральный директор фонда развития Югры Роман Генкель.

До конца 2018 г. экспертный совет фонда рассмотрит три заявки промышленных предприятий на реализацию проектов емкостью более 770 млн руб.