Беговая дорожка и три футбольных поля. В Екатеринбурге после реконструкции открылась спортивная арена "Юность"

Сегодня в Екатеринбурге на территории спортивного комплекса "Юность" состоялась торжественная церемония открытия обновленной спортивной арены. Реконструкция площадки заняла два года, передает корреспондент Накануне.RU.

Сам спорткомплекс был построен еще в 1967 г. и с того времени не ремонтировался. Сегодня на территории "Юности" можно увидеть новую профессиональную легкоатлетическую дорожку со специальным покрытием, а также три футбольных поля, хоккейный корт и площадку для роллеров. Как рассказал Накануне.RU директор ДЮСШ "Юность" Александр Евдокимов, основные работы выполнены прошлым летом, а в этом году все силы были направлены на замену старой дорожки.

"Тут не было ничего, мы разобрали старую дорожку, первая в стране дорожка искусственного льда, она уже 25 лет не функционировала, мы разобрали плиты и сделали по овалу легкоатлетическую дорожку, ролледром, три мини-футбольных поля сделали в прошлом году и хоккейный корт", - сказал Евдокимов.

По его словам, только одно покрытие дорожки стоит 10 млн руб. В процессе реконструкции было много проблем. Например, в асфальте образовывались трещины, которые приходилось связывать специальным армокаркасом, чтобы зимой дорожка была в хорошем состоянии. Однако проблему успешно решили с помощью дополнительных затрат, на сроки открытия стадиона это практически не повлияло.

Александр Евдокимов также добавил, что это первая легкоатлетическая дорожка с профессиональным покрытием в Екатеринбурге, больше таких в городе нет. Сейчас похожая дорожка строится еще на стадионе "Калининец".

Отметим, что вход на новую площадку стадиона "Юность" будет свободным не для всех жителей Екатеринбурга. Тренироваться бесплатно смогут только воспитанники ДЮСШ, а с любителей спорта будут брать минимальную плату. Жители города смогут потренироваться на стадионе только после основных занятий детей, то есть после 19.00.

Помимо дорожки, на площадке возле входа также появилось гладкое асфальтовое покрытие для начинающих роллеров. Кроме того, была демонтирована часть трибун, так как они находились в аварийном состоянии, а на их месте появились декоративные фасады. Представители ДЮСШ надеются, что стадиону достанутся временные трибуны "Екатеринбург-Арены". Стадион выглядит сейчас достаточно свободным, осталось несколько незадействованных участков. Но в следующем году реконструкция продолжится, тут планируют построить еще несколько тренировочных объектов.

"Мы думаем здесь разместить скалодром, веревочный парк для маленьких детей, но этот вопрос сейчас рассматривается, но то что мы обязаны сделать - это восстановить опилочную дорожку для легкоатлетов, сделать яму для прыжков в длину тоже с профессиональным покрытием, ну и еще небольшие снаряды, тренажеры будем устанавливать, обязательно сделаем какой-нибудь силовой городок, на корте тоже постелим специальное покрытие, чтобы можно было заниматься круглый сезон", - пояснил директор спортивного комплекса.

Все это планируется сделать всего за год - зимой пройдет подготовка проектов и составление сметы, а летом через аукцион будет выбраны подрядчики, которые и приступят к работе.

Увидеть обновленный стадион и дать напутствие маленьким воспитанникам ДЮСШ пришли также уральские спортсмены и представители администрации города, а после официальной части юные спортсмены приступили к первым соревнованиям.