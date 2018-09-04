04 Сентября 2018
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В Калькутте обрушился мост, есть погибшие

В индийской Калькутте рухнул мост, под завалами оказались микроавтобус и несколько автомобилей, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
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Отмечается, что в результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек. Пострадавшие при обрушении моста госпитализированы, на месте ЧП работают медики и спасатели.

Калькутта, обрушение моста, Индия(2018)|Фото:https://twitter.com/Koushik35751872

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в августе в городе Генуя на севере Италии обрушился мост. Переправа протяженностью 1,2 км и высотой около 100 метров обрушилась во время непогоды - в регионе шел сильный дождь и ветер. По словам очевидцев, перед обрушением в конструкцию ударила молния.


Теги: Калькутта, обрушение моста, Индия



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В Калькутте обрушился мост, есть погибшие

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