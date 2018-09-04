04 Сентября 2018
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происшествия Челябинская область

Рассыпал неизвестное вещество возле ЦИКа и размахивал руками. Суд в Москве арестовал на пять суток бывшего члена челябинского облизбиркома

Суд в Москве отправил под арест на пять суток экс-члена избирательной комиссии Челябинской области Александра Лебедева за мелкое хулиганство.

Лебедев был задержан 3 сентября у здания Центризбиркома. Как следует из решения суда, которое бывший член облизбиркома опубликовал на своей странице в Facebook, Лебедев перед входом в здание ЦИК РФ "рассыпал неизвестное вещество в виде порошка, заблокировал собой вход в здание, вел себя агрессивно, размахивал руками, мешал проходу граждан, на замечания не реагировал", выражался нецензурной бранью.

Сам Лебедев вину не признал, пояснив, что приехал в ЦИК подать жалобу, на входе случайно просыпал семена цветов, когда доставал паспорт.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце июня прошлого года и.о. губернатора Евгений Редин подписал постановление о досрочном прекращении полномочийчлена избирательной комиссии Александра Лебедева.

Напомним, Лебедев прошел в состав облизбиркома по квоте губернатора именно после рекомендации ЦИК РФ. Центризбирком не стал поддерживать кандидатуру Елены Шубиной, предложенную губернатором области, а рекомендовал Лебедева.


Теги: Александр Лебедев, ЦИК, суд, арест, мелкое хулиганство,



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Рассыпал неизвестное вещество возле ЦИКа и размахивал руками. Суд в Москве арестовал на пять суток бывшего члена челябинского облизбиркома

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