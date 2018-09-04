Жителя Чайковского накажут за оскорбление судьи

Житель Чайковского обругал матом судью. Несогласие с законом мужчина предпочел выразить без лишних церемоний и позволил себе нецензурную брань для "усиления красноречия".

Судебные приставы, отвечающие за порядок в суде, составили рапорт, так как неуважение к суду является уголовно наказуемым правонарушением, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РФ.

Наличие неприличных языковых форм в речи мужчины удалось подтвердить с помощью лингвистической экспертизы. С материалами уголовного дела работают следователи.

Отметим, что штраф за оскорбление судьи может составить 200 тыс. руб., альтернативное наказание - 480 часов обязательных работ, исправительные работы на срок до двух лет, арест на полгода.