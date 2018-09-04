04 Сентября 2018
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"Натали Турс" прекратила туроператорскую деятельность

"Натали Турс" с 4 сентября остановила туроператорскую деятельность в связи с исключением из реестра юрлиц, работающих под ее брендом.

Об этом сообщается на сайте компании.

Туроператор также сообщает, что "после приостановки продаж 4 июля им оказано услуг клиентам по авиаперевозке и визовому оформлению более чем на 700 млн рублей, что лишь частично покрывает полученные авансы".

Клиентам и партнерам "Натали Турс" предлагает за дальнейшими компенсациями обращаться в "Ингосстрах".

Ранее страховая компания опубликовала список документов, необходимых для получения компенсации.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце июня "Натали Турс" отказалась от чартерных рейсов. Позже выяснилось, что клиентов не заселяют в отели из-за крупных долгов компании. А затем туроператор и вовсе объявил, что аннулирует все оплаченные туры.

14 августа "Натали Турс"заявила о приостановке своей деятельности. Официальное заявление появилось на сайте туроператора. При этом сооснователь и руководитель компании Владимир Воробьев опроверг это.


Теги: натали, турс



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"Натали Турс" прекратила туроператорскую деятельность

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