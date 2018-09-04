Кабмин продлит период безналогового перевода иностранных активов в Россию

Правительство до 1 января 2019 г. продлит освобождение от налогов доходы, полученные физлицами от контроля над иностранными активами. Проектом закона, внесенного в Госдуму сегодня, предложено до следующего года освободить акционеров контролируемых иностранных компаний от уголовной ответственности за неполную уплату налога в том случае, если будет возмещен ущерб бюджету, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект должен стимулирование перевода иностранных активов в Россию, говорится в пояснениях Правительства РФ.

На заседании Правительства премьер Дмитрий Медведев пояснял, что пролонгация срока освобождения от ответственности за нарушения при налогообложении КИК даст дополнительное время тем, кто хочет перевести свои активы в Россию.