"Все могут захотеть домой": космонавт объяснил, откуда взялась дыра в обшивке пристыкованного к МКС "Союза"

Дыру в корабле "Союз МС-09" мог просверлить психически неустойчивый член экипажа МКС, мечтающий скорее вернуться домой. Такое мнение высказал космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев (на фото).

Напомним, ранее сообщалось, что разгерметизация "Союз МС-09", пристыкованного в настоящее время к МКС, произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

Как отметил Максим Сураев, "все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ совсем недостойный".

"Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо. Значит, не работает тот фильтр, который работал на Земле. Был жесточайший психологический отбор, были психологи, выводы которых очень весомые. Сейчас уровень этой службы несколько снизился", - цитирует Сураева РИА Новости.

Он призвал не обвинять кого-либо из членов экипажа МКС, пока не завершится расследование комиссии, и отметил, что на борту есть все необходимое для того, чтобы просверлить такое отверстие. Сураев уточнил, что хотя космонавты постоянно поддерживают связь с Землей, круглосуточное наблюдение за их работой не ведется.

Добавим, после инцидента стало известно, что все корабли "Союз" и "Прогресс" перепроверят на брак.