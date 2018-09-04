Минсельхоз попросил увеличить объем финансирования АПК на 60 млрд рублей в 2019 году

Объем финансирования госпрограммы развития АПК могут увеличить почти на 60 млрд рублей в 2019 году. Сумма дополнительных средств согласована с Минфином, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

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Предельные объемы финансирования на развитие сельского хозяйства в будущем году составляют 242,6 млрд руб. Однако в ведомстве отметили, что этих средств недостаточно для выполнения ряда поручений президента в рамках реализации госпрограммы.

Поэтому было предложено выделить на эти цели 302,3 млрд рублей в 2019 году. Так, 258,3 млрд из этих средств планируют направить на финансирование льготного кредитования и получение субсидий в рамках подпрограмм по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и устойчивому развитию сельских территорий. Еще 44 млрд рублей пойдут на поддержку экспорта продукции АПК.

Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин прокомментировал Накануне.RU, насколько актуальным является такое распределение планируемых дополнительных средств. "Экспорт - дело хорошее. Только что экспортировать - сырье? Надо сначала научиться производить продукцию, в том числе молоко и мясо, а не только голое зерно гнать… Или это вынужденная ситуация. Нам надо перерабатывать зерно… Это другая часть вопроса. Это другие условия", - заявил депутат.

По его словам, важной задачей сегодня становится обеспечить передел продукции. "Тогда это рабочие места. У нас 50-70% на селе - безработные, а мы все за рубеж голое зерно отдаем. Если мы эти деньги пустим на переработку, на строительство животноводческих помещений, на строительство защищенного грунта, чтобы производить ту продукцию, которую мы не производим - это другой разговор. Нам надо закрыть ту продукцию, которую мы затаскиваем сюда на большие миллиарды. Когда это закончим? Надо это, в первую очередь, делать", - отметил Кашин.

В целом, как подчеркнул парламентарий, пока правительство не представляло конкретику о своих планах увеличить объем финансирования госпрограммы. "Предварительно в конце октября только пойдут поправки по 2018 году", - сообщил глава думского комитета.

Он поделился своими соображениями по поводу того, куда должна быть направлена дополнительная финансовая поддержка АПК. "К сожалению, сейчас, в связи с тяжелыми климатическими условиями у нас по ЧС только 1,9 млрд, хотя уже на 5 млрд заявки от регионов. Еще не выплачено 7 млрд за повышение горюче-смазочных по этому году. Если взять ситуацию, связанную с социальным развитием и устойчивостью территорий, то и там проблем много, нужно добавление средств по всем 20 программам. Там речь идет о больших деньгах - около 1,9 трлн рублей на строительство дорог, газификацию, образование, здравоохранение", - сказал он.

По его словам, затраты на развитие отрасли из федерального бюджета, в соответствии с программой, которая была утверждена изначально, должны составлять 350 млрд рублей. "Пока речь идет о согласованных 252-253 млрд руб. Пока о таких суммах говорить трудно, но мы все должны делать для того, чтобы выходить на уровни изначальной программы. И отдельной строкой выделять большие деньги на социальное развитие села - на строительство жилье, спортивный, культурный досуг, дороги, транспортные развязки и т.д. Надо выходить на 350-500 млрд рублей и около 5% расходной части бюджета иметь на село, а не 1,5%, как сейчас", - добавил Кашин.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в СМИ появилась информация о необходимости докапитализации Россельхозбанка (РСХБ) минимум на 40 млрд руб.