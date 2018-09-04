Обвиняемому в "отрицании холокоста" пермскому активисту не дали последнего слова

В Перми продолжается рассмотрение присяжными дела активиста Романа Юшкова, обвиняемого в отрицании числа жертв холокоста в 6 млн человек. На состоявшихся сегодня прениях его почти не слушали: оба раза подсудимого выставляли за дверь, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мое выступление в прениях прерывали, а потом выставили до конца прений. Потом вызвали для последнего слова. Снова судья прерывал каждую фразу и вновь выставил. Если никаких задержек не будет, завтра будет вердикт присяжных", - рассказал Накануне.RU Юшков.

Напомним, дело в отношении активиста заведено по подозрению в возбуждении ненависти или вражды и в реабилитации нацизма. По словам Юшкова, причины преследования – его общественная деятельность. Он склонен связывать появление дела со своей позицией против общины "Хабад Любавич".