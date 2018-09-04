Рассмотрение иска о принудительной ликвидации "Тагилбанка" перенесли на конец сентября

Арбитражный суд Свердловской области отложил рассмотрение иска от Центрального банка о принудительной ликвидации АО "Тагилбанк". Заседание перенесли на 28 сентября, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Из документов известно, что к делу в качестве третьего лица привлекут Агентство по страхованию вкладов.

Напомним, Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АО "Тагилбанк". Назначена временная администрация. Также ЦБ хочет признать банк банкротом. Сумма исковых требований - 103,4 млн руб.

Отметим, что основным акционером выступает семья председателя совета директоров, экс-депутата палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области Алексея Чеканова (26,23% по данным Фокус.Контур). Долей в 9,95%, по данным Banki.ru, владеет ОАО "Евраз НТМК", входящее в группу "Евраз".