04 Сентября 2018
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политика В России

Прокуратура, ЦИК и РКН предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы в России

Прокуратура предупредила американскую корпорацию Google о недопустимости вмешательства в выборы в России.

В ведомстве рассчитывают, что "такая большая и уважаемая компания внемлет предостережению", передает РИА Новости.

Также претензии к компании высказали ЦИК и Роскомнадзор. Ведомства направили в Google официальные письма, указав на недопустимость рекламы незаконных мероприятий в день выборов.

По данным Росокмнадзора, десятки YouTube-каналов " проводят массированные акции с призывами нарушать российский закон".

В июле компания Google прокомментировала ситуацию с индексированием файлов с сервиса Google Docs в поисковике "Яндекс".

Поиск по чужим документам был доступен около часа, позднее эта возможность была закрыта.


Теги: Google, выборы, прокуратура, ЦИК



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Прокуратура, ЦИК и РКН предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы в России

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