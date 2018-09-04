04 Сентября 2018
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Приволжский ФО

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Суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в ростовском торговом центре

Суд вынес приговор по делу о приготовлении к террористическому акту в Ростовской области. Одного из фигурантов надолго отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, на скамье подсудимых оказался Максим Мартынов. Как было установлено в ходе расследования, в начале 2017 года Мартынов, действуя по предварительному сговору с Русланом Тамбиевым, готовился устроить теракт в одном из ростовских торговых центров.

Сообщники собирались взорвать его, заложив подготовленное устройство. Но 24 мая оба были задержаны правоохранителями, а взрывчатые вещества и устройства изъяты, в том числе из тайника в квартире родственницы Тамбиева.

Суд вынес свой приговор: Мартынову назначено 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Что касается Тамбиева, то его дело выделено в отдельное производство, направлено в суд и сейчас рассматривается по существу.


Теги: теракт, суд, приговор



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Суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в ростовском торговом центре

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